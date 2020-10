Nicolette Kluijver: ‘Mensen noemen me een dierengekkie, maar het zijn dieren die niet oordelen’

Waar het eerste seizoen in het teken stond van huis, tuin- en keukendieren, draait het nu vooral om exotische dieren. Kluijver is in haar nopjes met de afleveringen, waarin onder meer leeuwen, kamelen, slangen en ezels aan bod komen. Ook zullen YouTube-sterren als Fource, Bibi en De Zoete Zusjes over hun dieren vertellen.



Kluijver hoopt de jongere generatie vooral mee te geven hoe belangrijk het is om de natuur te respecteren en te behouden. ,,Ik probeer mijn eigen kinderen (Isabella (8) en de zesjarige tweeling Ana-Sofia en Jesse, red.) ook mijn liefde voor dieren mee te geven. Dat lukt volgens mij aardig. Mijn oudste dochter is bijvoorbeeld heel erg bezig met het milieu. Dat is toch de generatie die het later moet dragen.”



Tijdens de opnames van de kinderserie heeft Kluijver zelfs ‘stiekem’ een traantje weggepinkt. Dat gebeurde tijdens het vrijlaten van een aantal zeehonden. ,,Ik had nooit gedacht dat het met zo zo raken, maar het was zo mooi om te zien dat ze terug de natuur in gingen. Ik moest gewoon een traantje laten”, onthult Kluijver.