Nicolette is niet te missen op zwembadkiekje en Heleen is gek op schoondochter Suzanne

Met video 12-jarige Luna vertegen­woor­digt Nederland op Junior Songfesti­val: ‘Helemaal hyper’

De 12-jarige Luna vertegenwoordigt Nederland op 11 september in Armenië bij het Junior Eurovisie Songfestival met haar liedje La Festa. De jonge zangeres is ‘helemaal hyper’ na haar winst in de Nederlandse finale gisteravond.

12:39