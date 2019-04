Nicolette gaat digitaal detoxen en Freek komt met gruwelijke paasfoto

RTL stuurt Temptation VIPS-kop­pel naar huis wegens zwanger­schap

8:39 Het nieuwe seizoen van het RTL-realityprogramma Temptation Island VIPS begint definitief zonder het koppel Channah Koerten en Quentin Steenwinkel die bekend werden door hun deelname aan Ex On The Beach. Tijdens de opnamen is namelijk gebleken dat het stel hun eerste kindje verwacht. De makers van het programma waren daar niet van op de hoogte. Daarom zijn kapster-visagiste Channah en personal trainer Quentin per direct naar huis gestuurd.