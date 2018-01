Nicole Kidman debuteert na Golden Globes met succes op Instagram

De van oorsprong Australische Hollywoodactrice Nicole Kidman (50) won zondag niet alleen een prestigieuze award voor haar rol in de serie Big Little Lies bij de Golden Globes; ze maakte ook haar debuut op het sociale medium Instagram tijdens het event. Haar eerste foto kreeg in amper een dag tijd bijna 100.000 likes.

Nicole is op de allereerste Instagramfoto te zien met haar prijs en schrijft erbij: 'Ik ben zo trots op mijn Big Little Lies familie. Het was fantastisch om mijn 'zusjes' bij me te hebben op deze bijzondere avond. #TimesUp.'

Met name de hashtag TimesUp is belangrijk, omdat dit het thema was gedurende de avond. #TimesUp strijdt tegen seksuele intimidatie en seksueel ontoelaatbaar gedrag en maakt zich hard voor gelijkheid voor vrouwen in alle denkbare industrieën.

Een paar uur na haar eerste Instagram-foto, postte Nicole nog een kiekje met haar mede Big Little Lies acteurs Laura Dern, Zoe Kravitz, Reese Witherspoon en Shailene Woodley. In haar dankwoord zei Kidman enorm dankbaar te zijn voor de band die ze met de andere vrouwen heeft: 'Deze serie komt voort uit vriendschap, wij supporten elkaar door dik en dun. Dit is de kracht die vrouwen samen hebben.'

My sisters ❤️ Een foto die is geplaatst door null (@nicolekidman) op 8 Jan 2018 om 10:32 PST