Nicolas Cage (54) maakt 91 films maar is hierom meer bekend

Met 90 films op zijn naam is Nicolas Cage een van de productiefste acteurs in Hollywood. Vandaag begint hij aan nummer 91, Primal , met Famke Janssen als tegenspeelster. Lang niet al zijn films halen de bioscoop, zijn ijver heeft vooral te maken met zijn exorbitante uitgavenpatroon.

Volledig scherm © EPA Soms lijkt het alsof Nicolas Cage (54) elke rol accepteert die hem wordt aangeboden. De acteur, die een tijdlang vijf films per jaar maakte, heeft een van de grilligste carrières in Hollywood. Spraakmakend is hij al lang niet meer vanwege zijn films, het gaat vaker over zijn uitgavenpatroon.



Prachtige rollen in films als Leaving Las Vegas (bekroond met een Oscar) wisselt Cage af met twijfelachtig popcornvermaak in onbeduidende producties als Looking Glass, Pay the Ghost en Left Behind, die vaak niet eens de bioscoop halen.



De ijver van Cage heeft, los van artistieke motieven, ook een financiële reden. Door zijn koopdrift heeft de acteur een groot deel van zijn geschatte vermogen moeten inleveren, deels om een kolossale belastingschuld in te lossen. Ooit werd het vermogen van de productieve Cage geschat op 150 miljoen dollar, verdiend in de periode 1996-2011. Van dat bedrag schijnt nu nog 25 miljoen dollar over te zijn.

Slaven

Het koopgedrag van Cage nam jarenlang de meest bizarre vormen aan. Zo was hij op een gegeven moment de eigenaar van vijftien huizen, verspreid over de hele wereld, inclusief een kasteel dat 8 miljoen dollar waard was. Ook kocht hij twee eilanden in de Bahama’s. Naar verluidt was hij ook de gelukkige eigenaar van een skelet van een dinosaurus, gekrompen hoofden van pygmeeën en een graf in de vorm van een piramide in New Orleans. Daar is hij overigens ook de eigenaar van een riant onderkomen vol geesten, vermoedelijk van slaven die door een seriemoordenares in het landhuis om het leven zouden zijn gebracht.

Daarnaast had Cage een voorkeur voor exotische dieren. Niet alleen bezat hij ooit twee witte cobra’s, ook een octopus, een haai en een krokodil behoorden tot zijn collectie. Auto’s zijn eveneens een hobby van de Hollywoodster: op een gegeven moment bezat hij negen Rolls-Royces.

Het onbetwiste pronkstuk van zijn autopark is zonder meer een Lamborghini Miura SVJ, waarvoor hij op een veiling 450.000 dollar zou hebben betaald. De vorige eigenaar was de sjah van Perzië, die slechts 3.000 kilometer met de bolide gereden had.

Lange tijd kon Cage zich zijn luxueuze levensstijl permitteren door de aanzienlijke gages die hij voor zijn films incasseerde. Zo kreeg hij voor zijn hoofdrollen in Gone in Sixty Seconds, National Treasure en Windtalkers volgens de vakbladen 20 miljoen dollar per film.

Jaguar

Toen de belastingdienst voor zijn deur stond, wees Cage met een beschuldigende vinger naar zijn accountant, die hij van fraude en nalatigheid betichtte. De hand in eigen boezem kwam niet in hem op. En spijt? ,,Spijt hebben is verspilling van tijd’’, zo verklaarde hij onlangs in een interview zijn levensmotto.

In elk geval zit Cage, ondanks alle tegenslagen, niet om werk verlegen. Vandaag begint hij met zijn Nederlandse tegenspeelster Famke Janssen aan zijn 91ste filmproductie, Primal. Het verhaal zal Cage zeker aanspreken. De hoofdpersoon in de film is een jager op groot wild die aan boord van een vrachtschip oog in oog komt te staan met enkele zeldzame dieren, waaronder een witte jaguar. Hopelijk komt Cage niet op het idee om een van die exemplaren voor zijn eigen dierentuin aan te schaffen.