Nico verkoopt kasteel van 11 kilo puur zilver op tv uit angst voor inbraak (maar krijgt niet wat hij wilde)

Studio Sport Eredivisie zonder Egbers trekt 1,9 miljoen kijkers

De uitzending van NOS Studio Sport Eredivisie van zondagavond heeft bijna 1,9 miljoen kijkers getrokken, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. Dat is in lijn met de kijkcijfers die het NPO 1-programma de afgelopen weken trok. De samenvattingen van de Eredivisie werden deze keer gepresenteerd door Gert van ‘t Hof. Hij verving vaste presentator Tom Egbers na het onthullende artikel in de Volkskrant over vermeend wangedrag van onder anderen Egbers op de redactie van NOS Sport.