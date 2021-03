Nick, Simon en Kees duiken in wereld van ABBA in nieuwe muziekdocu

De Volendamse mannen zijn stuk voor stuk onder de indruk van ABBA. Sterker nog, Kees Tol is al sinds klein af aan fan van de wereldberoemde groep. Daarom reist het trio naar verschillende plekken die van betekenis zijn geweest voor de bandleden Agnetha, Benny, Björn en Anni-Frid.



Om de documentaire zo volledig mogelijk te maken, spreken de mannen onder meer af met verschillende vrienden van de bandleden, onder wie Tonny Roth, een jeugdvriend van Björn, met wie ze touren door thuisstad Västervik. Ook brengen ze een bezoek aan de Metronome studio’s: dé plek waar de meeste ABBA-nummers zijn opgenomen. Bovendien steken de heren hits van ABBA in een nieuw jasje.



Nick, Simon & Kees: Take a chance on me is vanaf vrijdag 30 april om 20.30 uur te zien bij AVROTROS op NPO 1.