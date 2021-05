Nick & Simon maken onmogelijke duetten realiteit: ‘Ik lig er wel eens wakker van’

Zesendertig uiteenlopende artiesten wisten Nick en Simon te strikken voor hun nieuwe programma. Van Ronnie Flex, René Froger en Ruth Jacott tot Dinand Woesthoff; allemaal zeiden ze zonder enig moment te twijfelen ja op het verzoek van de Volendamse zangers. Begrijpelijk, vindt Nick. ,,Het is echt een unieke kans om met zulke grote sterren een duet op te nemen. Bovendien is het nog nooit eerder vertoond, dus dat het compleet nieuw is maakt het ook nog eens bijzonder.”



Ze horen de lezer al denken: hoe kunnen de deelnemers dan een nummer opnemen met een overleden muzikant of een onbereikbare superster, die nooit een telefoontje opneemt? ,,Het is gemaakt met de nieuwste technieken, waardoor de artiesten opeens naast hun favoriete zanger of zangeres komen te staan”, legt Nick uit. Simon vult aan: ,,Ik heb me echt zitten verbazen wat er allemaal mogelijk is vandaag de dag.”



Beide heren halen het programma Beste Zangers aan. De kijker zou aanvankelijk wel eens kunnen denken dat het erop lijkt. Maar, verzekeren Nick en Simon, Onmogelijke Duetten is toch echt anders. ,,Natuurlijk zullen we emoties zien en zitten de zangers weer bij elkaar. Dat kan herkenbaar zijn. Maar dit is anders; de liedjes zijn al opgenomen, de deelnemers hebben de hele dag in de studio gezeten. Je gelooft je ogen gewoon echt niet als je dit ziet.”



En dat is nu juist de kracht van het programma, stelt Nick. ,,Na het eerste duet ben je nieuwsgierig hoe de andere nummers zijn geworden. Daardoor blijf je kijken, omdat je wil weten hoe het eindresultaat is geworden.”