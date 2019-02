Nick en Simon kondigen najaarstour aan

Nick en Simon gaan in het najaar op tournee langs Nederlandse clubs. De tour Het dak eraf begint op 4 oktober in Paradiso in Amsterdam en loopt via TivoliVredenburg in Utrecht, Effenaar in Eindhoven, Paard in Den Haag, naar Metropool in Hengelo waar op 12 oktober de tour zal eindigen.