Nick Carter vraagt omgangsverbod broer Aaron aan

Aaron reageerde met een rits aan tweets op de mededeling van zijn broer. ,,Dus mijn broer vraagt een omgangsverbod aan. Nou dag Nick, we zijn voorgoed klaar met elkaar. Ik heb hem al 4 jaar niet gezien en dat ben ik ook niet van plan. Ik sla steil achterover van de beschuldigingen aan mijn adres, ik wil niemand iets aandoen en zeker mijn familie niet. Het enige dat ik hen vraag is me met rust te laten. Wat ons bindt is bloed, geen liefde. Ik hoef niet bij je in de buurt te zijn en bovendien was ik degene die zei klaar met je te zijn. Dus kap hiermee en laat me alleen voor de rest van mijn leven, ik smeek het je. Je hebt me mijn hele leven al gepest, Nick en je pijnigde me als kind. Je bent bang voor de waarheid," aldus Aaron, die flink los gaat op het sociale medium en ook reacties van volgers re-tweet.