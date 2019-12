Nichtje vertelt Danny Vera over Top 2000-stunt: 'Ongelooflijk’

Terwijl hij zijn nieuwe liveplaat aan het inpakken was in zijn kelder, kreeg Danny Vera een berichtje van zijn nichtje. ‘Gefeliciteerd, gast met plek vier’. De zanger zat zelf echter niet te luisteren naar Radio 2 en reageerde spottend: ‘Ja en ik had het niet eens over beffen’. Daarmee doelde hij op zijn vierde plek met Roller Coaster in de verkiezing van Song van het Jaar-verkiezing van 3voor12, waarin Merol met Hou je bek en bef me de eerste plek innam. ,,Ging het over de Top 2000. Ja, dat wist ik ook niet”, reageert Vera lachend.



Trots overheerst bij Vera, die wars is van prijzen, maar een hitlijst als de Top 2000 wel mooi vindt. ,,Dit betekent dat een heel land een liedje mooi vindt. Mensen hebben zonder overleg een liedje ingevuld, omdat ze het leuk vinden. Ik had al genoeg eer gehad van iedereen, maar dit is wel heel bijzonder. Ik geloof dat dit nog nooit gebeurd is.”



Die opmerking is juist, maar Vera moet dat aan de telefoon uitgelegd krijgen. Tot nu toe was Adele met Someone Like You de hoogste binnenkomer in de lijst geweest op plek 6. Als hij dat hoort valt hij van de ene verbazing in de andere. ,,Oh, ik dacht alleen hoogste Nederlander.” Er volgt een ongelovig lachje en dan grappend: ,,Nou dan wordt het tijd voor de Kuip hè. Nee, wat erg hè, poh!”



