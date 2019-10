Nicht van Spaanse koning ziet hoe stier haar vriend zwaar toetakelt

Gonzalo Caballero is vooral bekend vanwege zijn relatie met een nicht van de Spaanse koning. Victoria Federica (19) zag het tafereel vlak voor haar neus gebeuren vanuit de viptribune.



De stier was al zwaar toegetakeld, maar wist naar het einde toe nog één keer hard uit te halen. Caballero werd vol in het been getroffen en vervolgens de lucht in geslingerd. De wonden aan zijn dij en lies zagen er verschrikkelijk uit, dat zelfs een slagader werd doorboord.



Caballero werd ter plaatse twee uur lang geopereerd. Daarna werd hij naar een ziekenhuis in Madrid overgebracht. De man is er nog steeds erg aan toe.



Het is niet de eerste keer dat de Spanjaard zo wordt toegetakeld. Vijf maanden geleden moest hij ook al eens zwaargewond het strijdtoneel verlaten.