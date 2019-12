Netta: ‘Tegen Duncan wil ik zeggen: try not to give a fuck’

Dirigent Mariss Jansons (76) overleden

1 december De van oorsprong Letse dirigent Mariss Jansons is overleden op 76-jarige leeftijd. Hij was tussen 2004 en 2015 chef-dirigent van het Concertgebouworkest (KCO), waar hij destijds stopte om gezondheidsredenen. Zijn laatste concert als vaste dirigent van het KCO in Amsterdam was op 20 maart 2015, in aanwezigheid van koningin Máxima. In 2013 werd Jansons geridderd in de Orde van de Nederlandse Leeuw.