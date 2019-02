Netflix wint zeker twee Oscars voor Roma

Gaga draagt Tiffany-dia­mant van 30 miljoen

3:12 Mocht ze de Oscars waarvoor ze genomineerd is niet winnen, dan gaat Lady Gaga in elk geval naar huis met de prijs voor het meest dure juweel dat dit jaar bij de Oscars gedragen werd. De zangeres verscheen met een iconisch ontwerp van Tiffany's op de rode loper, dat eerder gedragen werd door Audrey Hepburn in 1961 tijdens een publiciteitssessie voor de film Breakfast at Tiffany's.