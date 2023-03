Netflix wint smaadzaak tegen rechercheur uit docureeks Making a murderer

J.K. Rowling blijft achter omstreden uitspraken over transperso­nen staan

J.K. Rowling blijft achter haar omstreden uitspraken over transgenderpersonen staan die ze een paar jaar geleden op Twitter deed. Dat zegt de Britse schrijfster dinsdag in de vijfde aflevering van de podcast The Witch Trials of J.K. Rowling, waarin ze uitgebreid de ruimte krijgt om haar standpunten toe te lichten.