Netflix verwijdert Wat is dan Liefde, Vice en Mission: Impossible 5

Nog nooit gepubli­ceerd sprookje van Godfried Bomans gevonden

11 september Voor het eerst in lange tijd is er nog nooit eerder gepubliceerd werk van schrijver Godfried Bomans gevonden. Het gaat om het sprookje De gierige koning, over een vorst die de dood ontmoet. Het is de bedoeling dat het werk volgend jaar wordt gepubliceerd.