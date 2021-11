Netflix verwijdert Joker, Indiana Jones en 31 andere titels

In Joker werkt Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) als feestclown, wat goed uitkomt want hij heeft een aandoening waardoor hij oncontroleerbare lachbuien heeft. Maar in de grauwe stad Gotham City is dat baantje geen pretje; Arthur wordt vaak bespot en uitgemaakt voor freak. Dit zorgt ervoor dat hij kiest voor een krankzinnig leven vol chaos en misdaad. Het acteerwerk in Joker is de showsteler en Joaquin Phoenix hield er dan ook een Oscar aan over.