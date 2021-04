Netflix verwijdert Inglorious Bastards en 35 andere titels

Vorige week verwijderde Netflix flink wat titels uit het filmaanbod en ook deze week verdwijnen er zo’n 36 titels van de streamingdienst.

Romcomfans opgelet, want deze week moeten we afscheid nemen van tranentrekkers The Notebook en Notting Hill. Ook verwijdert Netflix het tweede deel van Bridget Jones en de film waarmee Melissa McCarthy haar doorbraak maakte: Bridesmaids. Ook Quentin Tarantino’s Inglorious Bastards verdwijnt deze week van Netflix.

Deze films verdwijnen na deze week van Netflix:

Friends with Money – 19 april

Bros Before Ho’s – 20 april

Loving – 20 april

The Notebook – 21 april

The Story of God with Morgan Freeman – 21 april

American Gangster – 22 april

Apocalypse Now Redux – 22 april

Bridget Jones: The Edge of Reasons – 22 april

Bridesmaids – 22 april

Don’t Be a Menace to South Central While Drinking Your Juice in the Hood – 22 april

Doom – 22 april

Domino – 22 april

Hop – 22 april

Honey 2 – 22 april

Inglorious Bastards – 22 april

Wanted – 22 april

The Perfect Man – 22 april

The Other Boleyn Girl – 22 april

The Kingdom – 22 april

The Five-Year Engagement – 22 april

Smokin’ Aces – 22 april

Serenity – 22 april

Role Models – 22 april

Notting Hill – 22 april

Oblivion – 22 april

Nanny McPhee – 22 april

Nanny McPhee Returns – 22 april

Mr. Bean’s Holiday – 22 april

The Originals – 23 april

A Mission in an Old Movie – 24 april

An Hour and a Half – 24 april

Amar’s Hands – 24 april

Love Station – 24 april

Omar and Salma 3 – 24 april

The Consul’s Son – 24 april

P – 24 april

