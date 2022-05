Netflix verwijdert drie Bourne-films en 48 andere titels

Netflix haalt elke week films en series van de streamingdienst af. Deze week verdwijnen onder andere drie films uit The Bourne-filmreeks en The Real Housewives of New York City.

Drie films uit The Bourne-filmreeks

Deze week worden er maar liefst drie films uit The Bourne-filmreeks verwijdert van Netflix: The Bourne Supremacy (2004), The Bourne Ultimatum (2007) en The Bourne Legacy (2012). Een man die lijdt aan geheugenverlies (Matt Damon) probeert zijn identiteit te achterhalen en komt erachter dat hij een mysterieus verleden heeft als CIA-huurmoordenaar.

The Real Housewives of New York City

Aan het eind van deze week verdwijnt de realityserie The Real Housewives of New York van Netflix. Alsof dat nog niet genoeg was, verdwijnt later deze maand ook The Real Housewives of Atlanta.

Hieronder een overzicht van wanneer welke films en series verwijderd worden:

