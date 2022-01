Netflix verwijdert Birds of Prey en 33 andere titels

Netflix haalt elke week films en series van de streamingdienst af. Deze week verdwijnen onder andere Birds of Prey ( And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn ) en White Chicks .

Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)

Harley Quinn was al geen onbekende in de filmwereld, maar na Suicide Squad in 2016, was het idee van een spin-off snel geboren. Na vier jaar zijn de Joker en Harley Quinn uit elkaar en gaat ze van start met een nieuw avontuur. Ze belandt bij superheldinnen Black Canary, Huntress en Renee Montoya. Met z’n vieren proberen ze een jong meisje te redden van een schurk, gespeeld door Ewan McGregor.

Hieronder een overzicht van wanneer welke series en films verwijderd worden:

