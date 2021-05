Netflix trakteert fans van Stranger Things op spannende trailer

In de trailer staat Hawkins-lab centraal, de plek waar hoofdrolspeelster Eleven werd getraind om haar bovennatuurlijke krachten te ontwikkelen. Te zien is hoe meerdere kinderen - met hetzelfde uiterlijk als Eleven - spelletjes spelen in een grote ruimte. Dat lijkt onschuldig, maar niet veel later verschijnt er een bebloede biljartbal in beeld. Als Elevens ‘vader’ vervolgens een van de ruimtes betreedt, heeft hij een boodschap: ,,Vandaag heb ik iets speciaals gepland.” Dan verschijnt Eleven gedeeltelijk in beeld: ze straalt paniek uit. ,,Eleven, are you listening?” luidt de vraag van haar ‘papa’.



Volgens Finn Wolfhard, een van de hoofdrolspelers, wordt het vierde seizoen erg ‘duister’. Bovendien maakt ook acteur Robert Englund – horroricoon Freddy Krueger uit de Nightmare on Elm Street-films – zijn opwachting in de serie als een moordlustige gek. Netflix heeft vooralsnog dus niet aangekondigd wanneer het vierde seizoen op de streamingdienst verschijnt.