Netflix strikt Stranger Things- en 13 Reasons Why-sterren voor onlineshow over mentale gezondheid

In een wekelijks terugkerende live-uitzending op het Instagramkanaal van de Amerikaanse Netflix gaan de acteurs in gesprek met elkaar en met experts over wat de coronacrisis doet met je mentale gezondheid. Ook bespreken ze manieren om mentaal gezond te blijven en goed voor jezelf te zorgen tijdens de pandemie.



Onder meer Lana Condor van de tienerfilm To All the Boys I've Loved Before, Caleb McLaughlin uit de populaire serie Stranger Things en Alisha Boe van de serie 13 Reasons Why doen mee aan de show. De eerste livestream van Wanna Talk About It? is donderdag 9 april om 16.00 uur Californische tijd (01.00 uur 's nachts in Nederland).