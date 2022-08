Netflix schrapt komedieserie met Anna Drijver en Elise Schaap

luisteren Kranten vinden comeback Britney helemaal niks, maar lied staat op 1 in 40 landen

Britney Spears en Elton John hebben binnen een dag een enorme hit te pakken met hun nummer Hold me closer, Spears’ eerste nieuwe muziek sinds het einde van het verstikkende curatorschap van haar vader. De single staat in 40 landen op 1 in de downloadlijst van iTunes, maar recensenten vinden het drie keer niks.

26 augustus