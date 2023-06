Netflix schept duidelijkheid over miljoenendeal met Harry en Meghan: ‘We blijven samenwerken’

,,We waarderen ons partnerschap met Archewell Productions”, aldus de woordvoerder over het bedrijf van de twee. ,,Harry & Meghan was het grootste documentairedebuut van Netflix ooit, en we zullen verder gaan met samenwerken aan een aantal projecten, waaronder de aanstaande documentairereeks Heart of Invictus.” Deze reeks volgt een groep internationale deelnemers aan de Invictus Games in Den Haag in 2020, het sportevenement voor psychisch en lichamelijk gewond geraakte veteranen dat ooit werd opgezet door prins Harry. Netflix sloot een deal van 103 miljoen euro met de hertog en hertogin van Sussex.