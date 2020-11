Netflix koopt spionnenserie Arnold Schwarzenegger

Er is nog niet veel bekend over de serie, maar Arnold lijkt daarin de spion te spelen. Eerder werd ook bekend dat zijn personage een dochter heeft, en inmiddels is duidelijk dat actrice Monica Barbaro ook te zien is in de serie, vermoedelijk in die rol. Barbaro is bekend van onder meer Chicago P.D. en Stumptown. Ze speelt ook in de naar 2021 uitgestelde film Top Gun: Maverick.