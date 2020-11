Netflix komt in januari met derde seizoen van Sex Education

Video Guus Meeuwis over kritiek op zijn ‘crematori­um­huis’: ‘Oude villa was niet te renoveren’

17:09 Het heeft volgens Guus Meeuwis geen enkele zin om nu al te oordelen over de looks van zijn nieuwe stulpje. Dat stelde de Brabantse zanger vanmorgen op Radio 538, nadat hij gisteren vele reacties had gekregen op het slopen van het oude landhuis dat eerst op dezelfde plek stond. ,,Het is als een liedje: je kunt het pas goed beoordelen als het helemaal af is.”