Netflix komt dit jaar met shuffle-functie

Gaat de festivalzo­mer dit jaar wel door? ‘We houden hoop’

20 januari North Sea Jazz, Pinkpop, Lowlands. Festivals komen ook dit jaar in de problemen met de voorbereidingen en overwegen uitstel naar later in het jaar. ‘Een soort minipinkpop zie ik ons niet organiseren. We willen het doen zoals Pinkpop hoort: met z’n allen op het veld voor het podium.’