Netflix getroffen door urenlange wereldwijde storing

De storing begon, zo blijkt uit een inventarisatie van klachten door de website Downtector, rond 20.00 uur en duurde tot circa 22.00 uur. Op dat laatste tijdstip daalde het aantal klachten weer tot bijna nul. De problemen deden zich met name voor bij Netflixgebruikers in Nederland, Polen, de Verenigde Staten, Slowakije, Zweden, Roemenië, Tsjechië en Italië. Uit die landen kwamen namelijk de meeste klachten. Volgens Tweakers hadden sommige gebruikers moeite om in te loggen, kwamen er foutmeldingen in beeld of was de Netflix-website niet te benaderen.