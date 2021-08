Netflix gaat vol voor de Benelux: regisseur moet Nederlandse series gaan ontwikkelen

Podcast Filmmuziek om bij te zwijmelen: dit zijn de mooiste romanti­sche sound­tracks

29 augustus Verliefd zijn, naar iemand verlangen, een gebroken hart; we herkennen het allemaal en misschien is daarom wel de romantische film zo’n populair genre. Maar de romantische films die écht wat anders durven te doen, zijn zeldzamer. Die leunen ook minder makkelijk op de klassieke bak violen. In deze podcast hoor je de mooiste voorbeelden van soundtracks die tegen de clichés ingaan. Van Brokeback Mountain en William Shakespeare’s Romeo + Juliet tot Carol en Her.