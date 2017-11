Netflix beëindigt samenwerking met Kevin Spacey, House of Cards mogelijk verder zonder hem

De producers van House of Cards onderzoeken verschillende opties om de hitserie voort te zetten nu hoofdrolspeler Kevin Spacey in opspraak is geraakt na diverse beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Netflix heeft aangekondigd de samenwerking met Spacey te beëindigen.

Spacey speelde de afgelopen vijf seizoenen de hoofdrol in House of Cards en was als producent bij het programma betrokken. Ook een film die Spacey in opdracht van Netflix produceerde en waarin hij speelt, blijft op de plank liggen. De film in kwestie was al opgenomen.

Een van de opties is om Spacey's karakter, Frank Underwood, dood te laten gaan in House of Cards. Het zesde en laatste seizoen zou dan gaan draaien om Claire, Underwoods manipulatieve echtgenote, gespeeld door Robin Wright. Dat meldt The Hollywood Reporter.

MRC, de productiemaatschappij die House of Cards maakt voor Netflix, heeft de opnames van de serie tijdelijk opgeschort wegens de ophef rond Spacey. De zender en de producent zouden wel op een of andere manier het zesde en laatste seizoen van de serie willen maken, mede omdat de 300 medewerkers en acteurs anders plotseling zonder werk zouden zitten. Zij zouden dan slachtoffers zijn van een situatie waar ze geen schuld aan hebben.

Twee afleveringen van het zesde seizoen zijn al opgenomen. De scenario's voor het hele seizoen waren zo goed als af, maar na de beschuldigen aan het adres van de acteur is niets meer zeker.

Spacey werd afgelopen week door de Amerikaanse acteur Anthony Rapp beschuldigd van een poging to aanranding in New York. Spacey was toen 26, Rapp was slechts 14. Sindsdien hebben meerdere mannen hun verhaal gedaan over seksuele intimidatie, aanranding en pogingen tot verkrachting door Spacey. Acht (voormalige) medewerkers van House of Cards hebben aangifte tegen hem gedaan.