Netflix-animatie Arcane krijgt tweede seizoen

VIDEO/UPDATE Anouk keert terug met show op het Malieveld: ‘Het moet een feestje worden’

Anouk keert na lange tijd weer terug op het podium. Ruim 850.000 kijkers zagen hoe de 46-jarige zangeres gisteravond aan tafel bij Jinek bekendmaakte op 11 juni 2022 met een concert op het Malieveld te komen. Het was de eerste keer dat de Haagse artiest weer aanschoof in een talkshow sinds zij in de eerste lockdown van maart 2020 wekenlang vast kwam te zitten in Marokko.

19 november