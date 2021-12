Neil Young reed in een Rolls door de Jordaan, Pink Floyd wandelde rond het Leidseplein

Pink Floyd was nog nauwelijks bekend toen de groep in 1967 optrad in het Nederlandse televisieprogramma Fanclub. Het was de allereerste keer dat de vier Britten (toen nog met zanger Syd Barrett) iets buiten eigen land deden. De banden van de show, nota bene van de toen nog behoorlijk strenge NCRV, zijn helaas al lang geleden gewist. Maar gelukkig hebben we de foto’s nog.