Neil Young brengt plaat na 46 jaar alsnog uit: Ik kon er eerder niet naar luisteren

In een brief op de website Neil Young Archives verontschuldigt de 74-jarige zanger zich dat het zo lang heeft geduurd voordat hij de plaat uitbracht. ,,Dit album Homegrown had eigenlijk een paar jaar na Harvest (1972) uitgebracht zullen worden. Het is de trieste kant van een liefdesaffaire. Over de aangerichte schade, een gebroken hart. Ik kon er gewoon niet naar luisteren, ik wilde doorgaan. Dus hield ik het voor mezelf, weggeborgen in de kluis, op de plank in mijn achterhoofd. Maar ik had het moeten delen.”