Negende seizoen voor hitserie Een Huis Vol

De familie Buddenbruck, met hun tien kinderen, is inmiddels een oude bekende en is ook dit seizoen weer te zien. Het komende jaar wordt druk en vooral spannend, want het gezin is van plan te emigreren naar Duitsland om daar een toekomst op te bouwen. Maar er is meer: vader Rob en moeder Thaila kampen met de welbekende kriebels en zien nog wel plek voor een nieuwe, kleine spruit.



Nieuwe gezichten zijn er dit seizoen ook. Zo is de gelovige familie Jelies te zien. Vader en moeder wonen met hun 7 dochters én enige zoon Harrie in Tollebeek in de Noordoostpolder. Het geloof staat voor vader Johan en de rasechte Urkse Janneke op één, maar ze vinden het vooral belangrijk om hun kinderen op te voeden met veel liefde en plezier.



Het samengestelde gezin familie Kraan maakt ook zijn opwachting in de serie. Linda en Ivan hadden beide al kinderen uit een vorige relatie, maar besloten uit te breiden. Inmiddels staat de teller op zeven koters, inclusief puberende tieners. Linda en Ivan zijn hun grote gezin nog lang niet zat en dromen zelfs van nog meer kleintjes.



De eerste aflevering van Een Huis Vol verschijnt maandag 16 december om 19.20 op KRO-NCRV op NPO 1. De afleveringen erna, vanaf dinsdag 17 december, starten om 19.00 uur.