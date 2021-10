Nederlandse inzending trekt zich terug uit Miss World-verkiezing: ‘Niet klaar voor vaccin’

De Eindhovense Dilay, flink actief op Instagram met bijna 19.000 volgers, werd in juli van dit jaar gekroond tot Miss World Nederland. Ze werd uit negen kandidaten verkozen om Nederland te vertegenwoordigen bij de Miss World-verkiezingen, die op 16 december in Puerto Rico plaatsvinden. Daar ziet de 21-jarige winnares, die inmiddels in Amsterdam woont, nu dus vanaf. ,,Nadat ik ben gekroond, hebben we te horen gekregen dat als je naar Miss World wilt, dat je gevaccineerd moet worden.” Het was een droom voor Dilay, die ook zingt en werkt als model en danseres, om Nederland te vertegenwoordigen. ,,Ik heb er dus goed over nagedacht en overwoog het wel om die prik te nemen, maar op een gegeven moment bedacht ik me: ik ben hier nog helemaal niet klaar voor. Ik voel me er niet goed bij. Ik weet niet of ik later die prik wel zal nemen.”

Warmer

Ze ging dus niet over één nacht ijs. ,,Ik had nog een paar maanden tijd, dus ik stelde het de hele tijd uit. Op een gegeven moment moest ik een datum geven dat ik het vaccin zou nemen. Hoe dichterbij het kwam, hoe warmer ik het kreeg.” Ze sprak er met vrienden over en die merkten aan Dilay dat ze het écht niet zag zitten. ,,Ze zeiden: ‘Je wilt het eigenlijk helemaal niet.’ Dit was gewoon de beste keus voor mij.”



Bang dat ze spijt gaat krijgen, is Dilay niet. ,,Dit is op dit moment mijn keus. Ik sta daar achter. Ik denk dat ik meer spijt had gekregen als ik iets had gedaan waar ik me eigenlijk helemaal niet fijn bij voel. De dag dat ik de keuze had gemaakt, voelde het heel rot. Maar ik kijk graag vooruit. Deze deur gaat dicht, maar er zullen nieuwe deuren voor mij openen.”



Doordat Dilay zich terugtrekt, zal nu Lizzy Dobbe uit Den Helder Nederland vertegenwoordigen in Puerto Rico. Zij werd tweede tijdens Miss World Nederland.



De organisatie van Miss World Nederland is verzocht om een reactie, maar heeft nog niet gereageerd.