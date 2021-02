Nederlandse inzending Buladó dingt niet meer mee naar een Oscar

Prins Harry neemt Carpool Karaoke op met tv-presenta­tor James Corden

8 februari Al jarenlang is Carpool Karaoke een van de populairste fragmenten uit The Late Late Show van presentator James Corden (42). Binnenkort wordt het meezingen met een verrassende gast: niemand minder dan prins Harry (36) zou z'n opwachting maken in de rubriek. Dat meldt People.