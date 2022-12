Nederlandse familiefilm Hotel Sinestra hit in Zwitserse bioscopen

De Nederlandse familiefilm Hotel Sinestra is een hit in de Zwitserse bioscopen. De film, die sinds een week in de Duitse zalen in Zwitserland draait, staat daar op de tweede plek van best bezochte films. Daarmee doet Hotel Sinestra het beter dan Hollywoodtitels als The Menu , Strange Worl d en She Said .

Hotel Sinestra gaat over de 11-jarige Ava (Bobbie Mulder) die in een boze bui wenst dat haar ouders (Elise Schaap en Jeroen Spitzenberger) er niet zouden zijn. Haar verbazing is groot als haar wens de volgende dag uitgekomen blijkt te zijn. Zij en haar vrienden kunnen nu ervaren hoe het leven is zonder volwassenen. Maar deze situatie blijkt ook nadelen te hebben.

De film draait in Zwitserland in vijftig zalen. De Nederlandse versie is in de Zwitserse bioscopen nagesynchroniseerd. Hotel Sinestra is deels opgenomen in Zwitserland en er speelt één bekende Zwitserse acteur in de film mee, Daniel Rohr.

De familiefilm draait vanaf afgelopen woensdag ook in de Nederlandse bioscopen. Het is de enige grote Nederlandse familiefilm die deze kerstdagen in de theaters draait.

