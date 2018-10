Nederlandse Britten die brexit vrezen luchten hart bij koningspaar

Koning Willem-Alexander was vooral erg benieuwd naar de emoties van het handjevol Nederlandse Britten dat hij behoorlijk uitvoerig sprak. Die logen er in een aantal gevallen niet om. ,,Het is heel gek om het gevoel te krijgen dat je er eigenlijk niet meer bij hoort in het land waar je al zo lang woont, dat je straks alleen nog maar een arbeidsmigrant bent’’, vertelde een vrouw die al een tijd in Groot-Brittannië woont aan de koning. Toen ze zaterdag honderden Europese vlaggen zag bij de drukbezochte pro-EU-demonstratie in Londen, dacht ze: ‘Kijk nou, we horen er toch nog steeds bij.’ En Nicole Wevers, een alleenstaande Nederlandse die nu een paar jaar in Londen woont: ,,Een paar maanden na het brexitreferendum zei mijn baas: ‘Nicole, wat zit je toch dwars?’ Toen bleek ik depressief te zijn geworden, door alle zorgen rond de brexit. Ik dacht: ik wil nu niet thuiszitten, ik wil iets doen.’’ Ze sloot zich aan bij een organisatie die opkomt voor de burgerrechten van zo’n drie miljoen inwoners van het Verenigd Koninkrijk die de nationaliteit van een ander EU-land bezitten.

Grootste zorgen

De grootste zorgen maken de Nederlanders die al langere tijd in Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland wonen zich vooral over welke nationaliteit(en) ze behouden als het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU definitief is. Willem-Alexander, die zich begripvol toonde over de Nederlandse zorgen rond de brexit, had ook een nuancering voor zijn toehoorders: ,,Dat is overigens wel van alle tijden. Ik herinner me dat ik een leraar had die zoon van een Engelandvaarder was. Om die reden was hij in Engeland geboren. Op een gegeven moment hoorde hij dat hij de Nederlandse nationaliteit kwijt was, omdat hij er niet geboren was. Dat kwam destijds dus ook al voor.’’