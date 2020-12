Nederlandse advocaten doen aangifte tegen Britse rapper Wiley om antisemitisme

biografie Een kort lontje, depressies en veel coke: Oliver Stone geeft zeldzaam kijkje in zijn ziel

17 december In zijn autobiografie Chasing the light spaart Oliver Stone, regisseur van films als Platoon, JFK en Born on the Fourth of July, zichzelf niet. Zijn verstoorde verhouding met zijn vader, zijn vlucht als infanterist naar de oorlog in Vietnam en zijn verslavingen aan diverse drugs komen allemaal aan bod in zijn openhartige boek.