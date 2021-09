Nederlanders met grote groepen de grens over om te feesten: ‘Ik ben gevaccineerd’

,,Ik miste mensen om me heen. Lekker dansen. De vrijheid van een festival.’’ Manon van Wees (32) uit Rotterdam wilde deze zomer nog heel graag een festival bezoeken, maar in Nederland was dat geen optie. Daarom week ze vorig weekend uit naar Antwerpen, waar ze met 2.500 anderen op het Transit Festival stond. Ze was daar zeker niet de enige Nederlander. ,,Ik ben gevaccineerd, dus ik heb niet getwijfeld.’’