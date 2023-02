‘Nederland van de stadhouders is zoals Qatar nu’

Willem van Oranje werd in 1584 vermoord in Delft, koning Willem I werd in 1813 ingehuldigd. Kevin Goes, Daan Hofstee en Jeroen Schmale, de makers van de historische royalty-podcast Van Oranje: van Willem tot Amalia dachten in eerste instantie aan één tussenaflevering om de tussenliggende twee eeuwen te behandelen.

Het eerste seizoen van hun podcastreeks - waarin ze met experts de prominentste Oranjes behandelen - ging geheel over het leven en de dood van Willem van Oranje, stamhouder van de Nederlandse koninklijke familie. ,,We vonden dat we een brug moesten slaan van zijn tijd naar die van de eerste ‘echte’ koning van Nederland, Willem I. Met een enkele aflevering dus, dat was volgens ons wel genoeg. Totdat we ons echt in de materie verdiepten en met kenners gingen praten. Voordat we het wisten hadden we toch weer een compleet seizoen van vier afleveringen opgenomen en dat hadden er eerlijk gezegd ook zo acht kunnen zijn.’’

De eerste aflevering van het tweede seizoen Van Oranje - van Willem tot Amalia

Presentator Goes, koningshuisverslaggever Schmale en podcastmaker Hofstee spreken in het tweede seizoen, waarvan de eerste aflevering nu online staat, met historicus en schrijver Anne Doedens en Annemarie de Wildt, conservator van het Amsterdam Museum. De ingewikkelde relatie tussen de Oranjes en de latere hoofdstad van Nederland is één van de rode draden in de twee eeuwen tussen Willem van Oranje en koning Willem I.

Goes: ,,Heel eerlijk: over Willem van Oranje wisten we wel aardig wat af. En over de latere Oranjes, denk aan Juliana, Bernhard, Beatrix en Willem-Alexander natuurlijk ook. Maar over deze jaren hebben wij ook betrekkelijk weinig gehoord op school. Misschien iets over 1672, het zogeheten Rampjaar in de Nederlanden, maar dat is ook maar één jaar. Maar wie waren de stadhouders ook alweer, wat deden ze? En waarom hadden we soms juist geen stadhouder? En wat was de rol van Johan van Oldebarneveldt, de raadspensionaris?’’

Volledig scherm Het artwork van seizoen 2 van de podcastserie Van Oranje: van Willem tot Amalia. © Mark Reijntjens

Terwijl de makers werkten aan dit tweede seizoen, werd een bijna nationale discussie gevoerd over het niveau van de deelnemers aan De slimste mens. Goes: ,,En ik herinner me sombere berichten over de kwaliteit van het geschiedenisonderwijs op middelbare scholen. Iedereen die zich daardoor aangesproken voelt wil ik deze podcast aanraden: in vier keer twintig minuten praten we je helemaal bij over twee eeuwen vaderlandse geschiedenis. Op een - volgens ons - leuke en toegankelijke manier, geschiedenis hoeft namelijk helemaal niet saai te zijn. Maar het is wel belangrijk om gebeurtenissen in onze huidige wereld iets meer te begrijpen en in perspectief te plaatsen. Wat ik ook bijzonder vind, Anne Doedens vertelt het heel mooi tijdens dit seizoen: Nederland, of de Nederlanden, was in de tijd een staat in kinderschoenen. Alles was nieuw, de Nederlanders probeerden echt een plek in de wereld te krijgen. Zoals een land als Qatar dat nu probeert; als er toen een WK voetbal te vergeven was, hadden de stadhouders dat echt getracht binnen te halen.’’

Goes en zijn collega-makers hebben onlangs het recentste seizoen van The crown gebinged, over de geschiedenis van de Britse koninklijke familie, de Windsors. ,,Zelf hebben we ook een koninklijke familie, met een rijke, bijzondere en soms ook pijnlijke geschiedenis. Daar wil je dan toch ook alles over weten?’’

