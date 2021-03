Nederland rouwt om Bibian Mentel: ‘Jij zal altijd blijven bestaan’

Nederland rouwt nadat vanavond bekend werd dat Bibian Mentel op 48-jarige leeftijd is overleden . In haar strijd om te leven werd ze een inspiratiebron voor velen, die op social media een laatste eer aan haar bewijzen. Zo schrijft demissionair minister-president Mark Rutte: ‘Met haar positiviteit en immense doorzettingsvermogen een voorbeeld voor ons allen.’

Het lijkt alsof iedereen een persoonlijke herinnering heeft aan Bibian Mentel. ‘Bedankt voor al je inspiratie', schrijft bijvoorbeeld olympische kampioene Ireen Wüst. En zij is zeker niet de enige die door de drievoudig paralympisch kampioene werd geïnspireerd. De Johan Cruyff-foundation, waarvoor ze onlangs nog een eigen Cruyff-court opende in Utrecht schrijft: ‘Je keek naar mogelijkheden, naar kansen en dromen najagen. Je bent een groot voorbeeld voor alle kinderen met een beperking, maar ook voor ons.’



Presentatrice Chantal Janzen was erbij toen Mentel Nederland verblufte in Dancing with the Stars. Daarin danste ze vanuit haar rolstoel. ‘Zo herinner ik me jou. Inspirerend, stralend, lachend, vol liefde en levenslust. Zo, en niet anders. Onze harten huilen', schrijft ze bij een foto met een stralende Mentel. Oud-schaatser Erben Wennemars weigert afscheid te nemen en zegt kort: ‘Lieve Bibian Mentel, tot de volgende keer...’

Eigen stichting

Mentels eigen stichting de Mentelity Foundation schrijft: ‘Wij zijn ongelooflijk verdrietig, maar ook gevuld met trots door hetgeen wat Bibian heeft neergezet in haar leven. Nederland is vandaag een prachtig mens en boegbeeld verloren. Maar Bibians dromen zullen uitkomen, haar werk wordt voortgezet en haar legacy mag nooit verloren gaan. Bibian, jij blijft voor altijd bestaan.’



Özcan Akyol, die Mentel mocht interviewen in het tv-programma Sterren op het doek, noemt haar stoer en uniek. ‘Zelden iemand gezien die zó vastbesloten was om zich niet uit het veld te laten slaan door die vreselijke ziekte. Altijd optimistisch. Altijd die lach’, schrijft hij op Twitter. Humberto Tan, die een indrukwekkend interview met Mentel had, vlak nadat bekend werd dat ze niet meer te behandelen was, reageert: ‘Rust zacht lieve Bibian....’

Supersterk

Ook demissionair sportminister Tamara van Ark herdenkt Mentel. ‘Nederland heeft een fantastisch mens en snowboarder verloren’, schrijft ze. ‘Bibian zette met de Mentelity foundation paralympisch sporten nog meer op de kaart. Niet alleen door haar prestaties, maar ook door haar levenslust inspireerde ze mij en vele anderen.’ Esther Vergeer, die als chef de mission getuige was van de kracht van Mentel tijdens de Paralympics in Pyeongchang noemt haar in alles wat ze deed supersterk. ‘Er was toen heel veel onzekerheid over hoe het met haar zou gaan en ze overtrof alle verwachtingen met twee keer goud.’



Paralympisch-snowboarder Chris Vos bedankt Mentel voor alles wat zij hem heeft geleerd. Vos nam samen met haar deel aan de Paralympische Spelen van Sotsji (2014) en Pyeongchang (2018), waar hij zilver won. ‘Bibian dank voor alles wat je mij hebt geleerd maar bovenal hoe je hebt geïnspireerd”, schrijft Vos.



Prins Constantijn is Mentel dankbaar voor alles wat ze mensen heeft geleerd. Hij citeert haar: ‘Verdriet is goed, maar je moet er niet in verdrinken’ En vult aan: ‘Iedereen die je hebt geraakt met je optimisme en doorzettingskracht is een beter mens geworden.’

Ook prins Pieter Christiaan schrijft dat hij mooie herinneringen heeft aan de paralympisch snowboardkampioene (48) en hij zal haar missen. De prins deelt ook een foto van hem en Mentel tijdens de Laureus Sport Awards. ,,Wat een bijzondere, immer optimistische en sterke vrouw. Groot gemis”, schrijft hij.

Bij Mentel werd in 2000 op 27-jarige leeftijd voor het eerst kanker vastgesteld. Begin deze maand werd bekendgemaakt dat ze uitzaaiingen in haar hersenen had en dat genezing volgens haar artsen niet meer mogelijk was.

