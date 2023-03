Nederland als 14de aan de beurt in halve finale songfestival

Met video Sander Schimmel­pen­nin­ck ‘gecanceld’ door Vandaag Inside: ‘Ik heb dat programma nooit serieus genomen’

Sander Schimmelpenninck is niet meer welkom aan tafel bij Vandaag inside. De in Diepenheim opgegroeide journalist, columnist en presentator neemt het met een korreltje zout. „Ik heb dat programma nooit serieus genomen. En laten we eerlijk zijn: mijn wereld stort niet in als ik daar niet meer mag aanschuiven.”