Naya Rivera begraven in Los Angeles

Ook staat in de akte dat de Glee-actrice is verdronken, nadat ze nog een paar minuten lang voor haar leven had gevochten. Er zijn geen andere mensen betrokken geweest bij haar onfortuinlijke dood.



De 33-jarige Rivera werd vijf dagen na haar verdwijning levenloos aangetroffen in Lake Piru in Californië. Hier was ze samen met haar 4-jarige zoontje Josey een boottochtje gaan maken. Josey werd uiteindelijk slapend op de boot gevonden door andere boottoeristen, die hierop direct de politie alarmeerden.



Het jongetje droeg een zwemvest en is naar verluidt door zijn moeder op de boot gehesen nadat ze gezwommen hadden. Rivera droeg geen zwemvest en had geen kracht meer om zelf nog boven water te komen.