Natuurserie met prinses Laurentien gaat hele wereld over

Bekende Youtuber (29) woest na seponeren ernstige mishande­ling: ‘Moest maanden­lang herstellen’

19:22 De op YouTube populaire presentator Jeroen Holtrop (29) is met stomheid geslagen. Het Openbaar Ministerie vindt dat er onvoldoende overtuigend bewijs is om een strafzaak te beginnen tegen de man die Holtrop op een uitgaansavond het ziekenhuis in geslagen zou hebben. Dat blijkt uit een brief die deze site heeft ingezien. De Youtuber neemt een advocaat in de arm om alsnog vervolging af te dwingen. ,,Ik kan me gewoon niet voorstellen dat justitie te weinig bewijs heeft.”