Nationale Opa- en Omadag: weet jij welke beroemdheden opa en oma zijn?

Ladies of Soul annuleren shows om incident Glennis Grace

Muziekformatie Ladies of Soul heeft de geplande concerten in september geannuleerd. Berget Lewis, Edsilia Rombley en Candy Dulfer hebben die beslissing genomen vanwege ‘de negatieve publiciteit rond het geweldsincident waarbij Glennis Grace betrokken is geraakt’, laten de zangeressen weten op Instagram.

3 juni