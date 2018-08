Nasynchroniseerde tv-serie Bad Banks eindigt met 292.000 kijkers

Koos Alberts ligt na zware operatie blaaskan­ker nog steeds op intensive care

9:09 Levensliedzanger Koos Alberts (71), die recent in het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis in Amsterdam werd geopereerd aan kwaadaardige tumoren in zijn blaas, moet nog minstens twee weken in het behandelcentrum blijven. De Ik verscheurde je foto-vocalist ligt na de ingreep, waarbij zijn blaas werd verwijderd, nog altijd op de intensive care en ondergaat daar aanvullende behandelingen zoals chemotherapie.