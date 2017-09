Narcos-ster na moord: Stoppen met serie als het niet meer veilig is

Eerder deze maand werd de 37-jarige Carlos Muñoz Portal doodgeschoten bij een zoektocht naar een potentiële filmlocatie in de Mexicaanse gemeente Temascalapa. Hij was van plan om daar enkele foto's te nemen voor Netflix. Uren later werd hij in zijn auto aangetroffen met verschillende schotwonden. Op dat moment was hij al overleden.



,,Het is een tragedie", zegt Pascal over het overlijden van Portal. De voortgang van Narcos, de serie die verhaalt over drugscriminaliteit in Colombia, is in gevaar nu de veiligheid niet meer gewaarborgd kan worden. Daarnaast sprak ook de broer van Pablo Escobar enkele dreigende woorden. Hij eist onder meer één miljoen dollar van Netflix. ,,Ik wil niet dat jullie filmen zonder mijn toestemming in relatie tot mijn broer", sprak hij.



,,We kunnen niet doorgaan als het niet veilig is", bekent Pascal. De acteur speelt al drie seizoenen een grote rol in Narcos als DEA-agent Javier Peña. Hij wil graag door met de serie, maar vindt dat de grens nu bereikt is. ,,We praten over mensenlevens. We willen wel door, maar dan moet dat op een veilig manier gaan."