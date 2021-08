Najib Amhali gaat voor het eerst oudejaarsconference doen

André laat tattoo voor Sarah zetten: ‘Een stomkop vind ik mijzelf niet’

24 augustus André Hazes laat zijn liefde voor Sarah van Soelen vereeuwigen op zijn lichaam. Hij deed dat eerder ook voor zijn ex Monique Westenberg. Die tattoo, hun verlovingsdatum, laat de zanger momenteel weglaseren. ‘Als mijn nek clean is, is de nieuwe start compleet’, schrijft Hazes in zijn column voor Veronica Superguide.