Nadège vliegt bijna in brand in keuken Chateau Meiland

In een fragment uit Kerst op Chateau Meiland, dat vanavond wordt uitgezonden, is te zien hoe Martien als vertrouwd druk bezig is in de keuken. Hij zoekt een grote pan. Als hij die aantreft op het fornuis, gaat Nadège ‘precies in zijn vizier’ staan. Wanneer het hoofd van het gezin Martien het gas aansteekt, ontstaat er een steekvlam. En dat terwijl Nadège een grote sjaal om haar nek heeft hangen en met een fles wijn in haar handen staat. De twee gillen het uit. ‘Catastrophe!’, roept de Franse. ‘Wat een groot vuur!’, vindt Martien, die in het Hollands concludeert dat zijn hulp er ‘ook maar zo raar stond’.